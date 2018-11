In octombrie, Curtea Europeana de Justitie a somat Polonia sa suspende o reforma a Curtii Supreme, ceea ce a permis in mod efectiv partidului de guvernamant sa aleaga judecatorii de rang inalt.O justificare a proiectului de modificare a legii Curtii Supreme a fost publicata miercuri pe site-ul parlamentului polonez: "Amendamentul reprezinta o executare a ordinului Curtii Europene de Justitie", relateaza Reuters.Intr-o revizuire profunda a sistemului judiciar, reformele adoptate in iulie au obligat unii judecatori de rang superior sa se pensioneze anticipat. PiS a spus ca au fost necesare aceste schimbari pentru a face instantele mai eficiente, ignorand o serie de avertismente din partea UE de a renunta la aceste masuri.Legea a redus varsta de pensionare a judecatorilor de la 70 de 65 de ani. De la punerea sa in aplicare, peste 20 de judecatori ai Curtii Supreme, aproximativ o treime din total, au fost fortati sa demisioneze.Amintim ca CE a lansat, in luna iulie, procedura formala de sanctionare a Poloniei din cauza acestei legi, masura avand rolul de protejare a independentei justitiei poloneze."Comisia Europeana a lansat o procedura de sanctionare (infringement) prin trimiterea unei scrisori de notificare formala referitoare la Legea de functionare a Curtii Supreme de Justitie din Polonia", anunta Comisia Europeana la acea vreme.Citeste si:Cazul Romaniei, mai disperat decat al Poloniei si Ungariei. Numitorul comun e apropierea de RusiaPresedintele Consiliului Magistraturii din Polonia demisioneaza in semn de protest fata de Legile Justitiei: E un strigat de disperareComisia Europeana lanseaza procedura formala de sanctionare a Poloniei ...citeste mai departe despre " Polonia face un pas inapoi in conflictul cu UE si renunta la reforma Curtii Supreme de Justitie " pe Ziare.com