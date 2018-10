"In opinia mea, problema platilor pentru reparatii nu este un capitol inchis", a spus Andrzej Duda intr-un interviu acordat editiei de duminica a cotidianului german Bild.El s-a referit in acest sens la doua rapoarte - unul elaborat sub egida fostului sef al statului polonez Lech Kaczynski, celalalt - al parlamentului de la Varsovia - potrivit carora "pagubele provocate de razboi in Polonia nu au facut niciodata obiect de compensare", mai ales distrugerea capitalei Varsoviei cu explozibili, casa cu casa, de catre trupele fasciste."Deci, este o problema despre adevar si responsabilitate", a spus el.Guvernul german a respins in trecut astfel de revendicari, apreciind ca Polonia a renuntat oficial in august 1953 la cererile de reparatii din partea Germaniei.Partidul conservator la putere in Polonia contesta totusi validitatea acestui document, apreciind ca a fost semnat sub constrangerea Uniunii Sovietice.Declaratia presedintelui Duda intervine in contextul in care consultari guvernamentale polono-germane sunt prevazute vineri la Varsovia.Cancelarul german Angela Merkel , insotita de mai multi ministri din cabinetul sau, urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki.In privat, diplomati germani considera ca Polonia in acest dosar incearca nu atat sa obtina reparatii concrete, obiectiv putin realist, ci mai degraba sa se serveasca de acesta ca parghie in speranta de a obtine sprijinul Berlinului in probleme europene: bugetul UE sau amenintarea cu sanctiuni impotriva Varsoviei pentru abateri de la normele statului de drept. ...citeste mai departe despre " Polonia incearca sa negocieze dur cu Germania si cere din nou despagubiri de razboi " pe Ziare.com