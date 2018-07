Polonia si Romania, doua tari in deriva. Asemanari si deosebiri intre Liviu Dragnea si Jaroslaw Kaczynski

In Polonia , populismul a venit pe neasteptate intr-o dimineata cetoasa de aprilie a anului 2010. In apropiere de orasul Smolensk, Rusia , un avion Tupolev TU-154 (foto) rateaza aterizarea si se prabuseste in padurea din apropierea pistei.Presedintele Poloniei, Lech Kaczynski, alaturi de sotia sa si de alti 94 de oficiali ai statului polonez, parlamentari si membrii ai echipajului, isi pierd viata. A fost o tragedie peste care poporul polonez n-a reusit sa treaca, iar de atunci tara care nu a fost afectata de nicio criza economica de la prabusirea comunismului se zvarcoleste intr-o profunda criza morala si politica.Jaroslaw Kaczynski, fratele geaman al presedintelui mort in accidentul aviatic, conduce formatiunea Lege si Justitie care a castigat alegerile din 2015, bazandu-se pe un discurs populist, anti-european si cultivand teoria conspiratiei cum ca accidentul aviatic a fost provocat de Vladimir Putin si de serviciile secrete din Rusia. Romania nu a trecut printr-o tragedie asemanatoare, dar a ajuns in acelasi punct ca Polonia, cu precizarea ca tara noastra a avut crize economice succesive din 1990 si pana azi, iar criza politica e o consecinta a aderarii noastre timpurii la Uniunea Europeana. Politicienii romani nu au acceptat niciodata rigorile Uniunii in ce priveste eradicarea coruptiei si anularea privilegiilor, declansand o serie de convulsii sociale care au inceput din 2007, chiar anul aderarii.Liviu Dragnea, presedintele PSD, nu este un Kaczynski de Romania. Intre cei doi sunt cateva asemanari, dar si multe diferente. Liderul polonez conduce PiS, dar nu e condamnat penal si nu e milionar. Este un iliberal care vrea ca partidul lui sa controleze Polonia si sa nu piarda puterea la alegerile din 2019.Asta nu inseamna ca nu exista coruptie in PiS (Partidul Lege si Justitie) . Asta nu inseamna ca o parte din resursele statului polonez nu ajung in buzunarele liderilor locali, dar Kaczynski are o filosofie de viata mai apropiata de cea a lui Ion Iliescu decat de cea a lui Dragnea.Fostul presedinte al Romaniei a creat o clasa de politicieni corupti, el ramanand "sarac si cinstit", pe cand Liviu Dragnea vrea sa fie bogat si puternic in acelasi timp. Intr-o oarecare masura a reusit, dar cu ce pret.Liviu Dragnea, presedinte ...citeste mai departe despre " Polonia si Romania, doua tari in deriva. Asemanari si deosebiri intre Liviu Dragnea si Jaroslaw Kaczynski " pe Ziare.com