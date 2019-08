"Avem nevoie de baza militara NATO de la Ramstein (Germania) si avem nevoie de o noua baza militara permanenta in Polonia", a spus Moraviecki intr-un interviu acordat publicatiei franceze Ouest-France si grupului german de media Funke, publicat joi.Presedintii Andrzej Duda si Donald Trump au semnat in luna iunie un acord ce prevede cresterea efectivelor trupelor americane stationate in Polonia de la 4.500 la circa 5.500 de militari si amplasarea in aceasta tara a comandamentului unei divizii americane.Dar Trump nu doreste suplimentarea trupelor americane in Europa , astfel ca el a decis ca noile trupe dislocate in Polonia sa fie transferate din randul celor deja desfasurate in alte state, cum ar fi de pilda Germania, tara pe care presedintele american o critica pentru bugetul redus alocat apararii, in timp ce lauda Polonia pentru ca a alocat apararii 2% din PIB si in special pentru disponibilitatea ei de a finanta trupele americane.Premierul Morawiecki s-a declarat insa favorabil "ramanerii in Germania a cat mai multi soldati americani posibil", adaugand ca "nimeni nu ia in considerare in mod serios o reducere semnificativa a prezentei (militare) americane" in Germania.Desfasurarea de trupe americane in Polonia si Germania nu este o chestiune de tipul "ori-ori", a subliniat seful executivului de la Varsovia. El impartaseste insa criticile lui Trump privind bugetul redus pe care guvernul de la Berlin il aloca apararii."Nu as spune ca Germania este o profitoare, dar contributiile ei nu sunt pe masura obligatiilor sale. Germania trebuie sa-si sporeasca mai repede cheltuielile pentru aparare", a apreciat premierul Morawiecki.Germania a alocat anul trecut pentru bugetul apararii 1,2% din PIB. Guvernul condus de Angela Merkel si-a manifestat intentia de a creste acest buget in anii urmatori, dar tot nu va atinge 2% ...citeste mai departe despre " Polonia vrea inca o baza militara americana, dar nu este pentru retragerea trupelor SUA din Germania " pe Ziare.com