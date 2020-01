Polonia vrea sa-si consolideze prietenia cu SUA: A cumparat 32 de avioane de lupta americane cu 4,6 miliarde de dolari

Ziua de vineri, 31 ianuarie 2020 va "intra in istoria armatei poloneze", a declarat ministrul Apararii Mariusz Blaszczak. Impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda, ministrul pecetluieste in aceasta zi "istorica" achizitionarea a 32 de avioane de lupta americane F-35A Lightning. Aviatia militara poloneza nu a detinut nicicand asemenea dotari moderne. Avioanele construite de concernul american Lockheed Martin ar fi un "top of the top" absolut al dotarilor militare moderne.Primele avioane de lupta in patru ani"Un atacator potential ar trebui sa stie acum ca orice atac asupra Poloniei va primi un raspuns hotarat. Aceste avioane pot oferi un astfel de raspuns", a declarat politicianul din partidul de guvernare PiS, intevievat de televiziunea de stat. El s-a declarat mandru de pretul "bun" obtinut, Polonia fiind nevoita sa achite acum doar 4,6 miliarde de dolari, fata de pretul de pornire de 6,5 miliarde. Blaszczak face o comparatie cu Belgia , care a platit pentru 34 de avioane de lupta 4,25 miliarde de dolari.Primele aparate de zbor vor fi livrate in 2024. Pilotii polonezi si personalul de la sol vor efectua ulterior stagii de pregatire in SUA iar doi ani mai tarziu avioanele de lupta vor fi integrate in arsenalul armatei poloneze. Drept completare la avioanele de lupta, Polonia va cumpara si avioane de supraveghere fara pilot.Modernizarea este urgent necesaraAchizitia de vineri este parte din proiectul amplu al guvernului PiS de modernizare a armatei poloneze. Cea mai numeroasa armata din flancul de est al NATO are 100.000 de soldati. Acestia se antreneaza in militare si tancuri vechi, provenite din perioada sovietica. Din cele 32 de avioane de lupta MiG-29 de productie sovietica, doar o treime sunt gata de utilizare in lupta.In ultimii doi ani, in Polonia s-au prabusit trei avioane MiG. Expertii vorbesc de piese de schimb insuficiente si de ingrijire tehnica deficitara. Polonia are a treia cea mai mare armata de tancuri din NATO, dupa SUA si Turcia , dar o parte din tancurile ei sunt vechi. In actualul proces de modernizare, acestea urmeaza sa fie dotate cu tehnica mai moderna.Cheltuieli militare sporiteGuvernul PiS se umfla in pene atunci cand presedintele american Donald Trump lauda Varsovia pentru cheltuieli ...citeste mai departe despre " Polonia vrea sa-si consolideze prietenia cu SUA: A cumparat 32 de avioane de lupta americane cu 4,6 miliarde de dolari " pe Ziare.com