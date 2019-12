La Teheran, un nor gros cenusiu invaluie orasul de mai multe zile, facand imposibila vederea muntilor Alborz, care domina capitala. Sambata, norul de poluare era vizibil in vai la peste 20 de kilometri de oras.Decizia de inchidere a scolilor din capitala a fost anuntata de viceguvernatorul provinciei Teheran, Mohammad Taghizadeh, el precizand ca poluarea a atins un nivel "nociv pentru categoriile vulnerabile"."Toate scolile din provincie, cu exceptia celor dim doua cantoane, sunt inchise duminica", a adaugat el, mentionand ca scolile ar putea ramane inchise si luni.Duminica, sunt inchise scolile si in provincial Alborz, limitrofa cu Teheran, precum si in orasele Qom si Arak, in zona centrala a Iranului.Scolile din Teheran au mai fost inchise mai multe zile in noiembrie din cauza poluarii atmosferice. Autoritatile le-au recomandat oamenilor in varsta, copiilor si celor care au probleme respiratorii sa ramana in casa. De asemenea, li s-a recomandat iranienilor sa evite activitatile sportive. ...citeste mai departe despre " Poluarea este atat de mare in Iran incat autoritatile au inchis scolile " pe Ziare.com