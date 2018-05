In timpul declaratiilor lui Pompeo, Pentagonul a anutat ca cei trei prizonieri americani, eliberati din Coreea de Nord, au plecat din Centrul Medical Walter Reed si s-au reintalnit cu familiile lor, relateaza Reuters.Presedintele american, Donald Trump , si liderul nord-coreean, Kim Jong-un, au planificat sa se intalneasca pe 12 iunie in Singapore.Pompeo a declarat ca SUA sunt dispuse sa renunte la sanctiuni, ceea ce ar permite investitorilor americani sa investeasca in energie, agricultura si infrastructura."Putem crea conditii pentru o adevarata prosperitate economica pentru nord-coreeni, care va rivaliza chiar cu Sudul", sustine Pompeo.Presa nationala nord-coreeana a relatat in weekend ca Phenianul vrea sa demonteze programul nuclear pana la sfarsitul lui mai.Citeste si:Coreea de Nord anunta ca inchide poligonul nuclear, asa cum a promis, in perioada 23-25 maiSUA ar putea ajuta economic Coreea de Nord daca renunta rapid la armele nucleareCoreea de Nord renunta complet la armele nucleare. A semnat o declaratie comuna cu Sudul ...citeste mai departe despre " Pompeo: SUA va ridica sanctiunile impotriva Phenianului daca acesta va renunta la programul nuclear " pe Ziare.com