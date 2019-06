Popularii europeni l-au respins pe Timmermans si vor sa-si impuna omul lor la sefia CE: Acordul a fost distrus

"PPE refuza acordul care este propus. Este mort. Nu va fi niciun acord in aceasta seara", a declarat pentru AFP unul din acesti responsabili sub acoperirea anonimatului, la finalul unei reuniuni a liderilor europeni membri ai PPE organizate la Bruxelles inainte de summit."Niciunul din liderii din PPE nu a acceptat acordul care a fost negociat la Osaka", a confirmat premierul irlandez, Leo Varadkar, membru al PPE.PPE revendica din nou presedintia Comisiei Europene si doreste sa il numeasca in aceasta functie pe candidatul sau, germanul Manfred Weber. "Numele lui Weber este in continuare pe masa", a subliniat Leo Varadkar."PPE ca partid a castigat alegerile si trebuie sa obtina presedintia Comisiei Europene", l-a sustinut omologul sau croat, Andrej Plenkovic."Nu sunt sigur ca poate fi incheiat un acord in aceasta seara", a declarat premierul croat."PPE nu va propune alt candidat in aceasta seara", a anuntat el.PPE era dispus sa renunte la presedintia Comisiei Europene si sa sprijine candidatura pretendentului social-democrat, olandezul Frans Timmermans, cu conditia sa obtina presedintiile Parlamentului European si Consiliului European.In cursul discutiilor din marja summitului G20 de la Osaka, liberalii au refuzat insa aceasta repartizare, chiar daca Emmanuel Macron si Angela Merkel pareau intelesi in privinta lui Timmermans. "Acordul a fost distrus", a deplans responsabilul PPE.Propunerea respinsa de PPE prevedea desemnarea lui Frans Timmermans la presedintia Comisiei Europene, alegerea lui Manfred Weber (PPE) in fruntea Parlamentului European, atribuirea Consiliului European unui liberal si desemnarea unui membru al PPE in functia de sef al diplomatiei europene.Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat intr-o scurta conferinta de presa, duminica seara, ca noul lider al Comisiei Europene trebuie desemnat dupa metoda spitzenkandidat, la fel cum s-a intamplat si in cazul lui Jean-Claude Juncker, actualul sef al CE. Cu alte cuvinte, liderul Comisiei ar urma sa fie candidatul grupului castigator in alegeri, in cazul de fata Manfred Weber. ...citeste mai departe despre " Popularii europeni l-au respins pe Timmermans si vor sa-si impuna omul lor la sefia CE: Acordul a fost distrus " pe Ziare.com