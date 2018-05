"Toate conditiile sunt reunite pentru un guvern politic M5S/Ligue", au anuntat Luigi di Maio si Matteo Salvini intr-un comunicat transmis de M5S dupa lungi tratative."Angajament, coerenta, ascultare, munca, rabdare, bun simt, cap si inima pentru binele italienilor. Poate ca am ajuns aici in sfarsit, dupa atatea obstacole, atacuri, amenintari si minciuni", a postat Salvini pe Facebook Asa cum era de asteptat, Carlo Cottarelli, profesor de Economie si fost expert al Fondului Monetar International, care fusese desemnat luni de presedintele Sergio Mattarella pentru functia de premier, a renuntat, joi seara, la mandatul de a forma guvernul Italiei.Acesta fusese insarcinat de presedintele Sergio Mattarella sa formeze un guvern de experti, pentru a conduce tara pana la organizarea de noi alegeri, insa Cottarelli a inghetat formarea echipei sale, pentru a lasa timp pentru noi discutii ale celor doua partide populiste majoritare in Parlament.Dupa retragerea lui, presedintele ar urma sa ii acorde din nou mandatul lui Paolo Conte, un jurist novice in politica, care tocmai renuntase duminica la acest mandat, dupa ce presedintele a blocat numirea lui Paolo Savona, un economist anti-euro, pe postul de ministru de finante.Potrivit media italiene, Di Maio si Salvini s-au inteles asupra unui alt ministru de finante, dar Paolo Savona va continua sa ocupe un portofoliu in guvern, cel al afacerilor europene.Potrivit Reuters, care citeaza surse din interiorul partidului, pentru postul-cheie de ministru al economiei va fi nominalizat un profesor de economie putin cunoscut, Giovanni Tria. ...citeste mai departe despre " Populistii si extrema dreapta din Italia vor incearca din nou sa formeze guvernul. Premierul tehnocrat desemnat de presedinte s-a retras " pe Ziare.com