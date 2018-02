Povestea gazului. Orban inlocuieste Romania la Marea Neagra

Deodata, panica s-a instalat in redactii si pe ecrane: un ochelarist inalt si subtire, cu privirea rece a unui tocilar (olimpic la vreo materie ciudata gen chimie sau geografie) a venit val-vartej la Bucuresti, i-a aliniat pe prea-puternicii Tariceanu si Dragnea si, secondat de elegantul si plictisitul nostru ministru de Externe, a anuntat ca a venit sa ne ia gazele de la Marea Neagra, sa uneasca Clujul de Budapesta cu o cale ferata de mare viteza si alte cateva grozavii. Szijjarto Peter pe numele lui, hiper-activul ministru de externe maghiar, avand jumatate din varsta si din tara lui Melescanu, ne-a lasat pe toti sa ii admiram iscusinta diplomatica si determinarea.Moskva slezam ne verit (Moscova nu crede in lacrimi)Atunci cand se aude un zgomot de copite, cel mai probabil este o turma de cai, nu de zebre.Regentul Orban Viktor sau tanarul de 40 de ani Szijjarto nu urmareau nici sa ne ia Ardealul si nici macar nu le pasa de secuii pe care ii plangeau la televizor, totul era, de fapt, o lupta pentru resurse. Ungaria este o tara mica, lipsita de resurse naturale si care incearca sa creasca printr-o geopolitica la nivel mare si mai ales, bazata pe accesul la resursele altora. Marii jucatori pe langa care se gudura Budapesta sunt imensa si bogata Rusie, Germania -motorul economic al Europei si Polonia care se agita sa fie recunoscuta puterea regionala dominanta. Budapesta lui Orban a mizat pe mimarea unui dans de apropiere prietenoasa fata de Rusia hartuita de Occident. Si s-a trezit cu spatele la zid, adica si cu banii dati (pe garnituri de metrou, pe reactoare nucleare) si cu accesul interzis la principala resursa ruseasca, gazul natural. Cum s-a ajuns aici?Uniunea Europeana consuma anual peste 465 miliarde metri cubi de gaze, din care 35%, adica aproximativ 165 miliarde metri cubi sunt importuri din Federatia Rusa. In 2017, exporturile de gaze ale Gazprom spre Europa si Turcia au crescut cu 8,1%, la nivelul record de 193,9 miliarde de metri cubi (bcm), in pofida eforturilor Europei de a-si reduce dependenta fata de fur ...citeste mai departe despre " Povestea gazului. Orban inlocuieste Romania la Marea Neagra " pe Ziare.com