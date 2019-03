Suspectii au creat, in Israel , o replica a biroului lui Jean-Yves Le Drian din Paris pentru a efectua apeluri prin Skype, potrivit BBC. Locul era mobilat exact ca biroul real din Franta al ministrului si avea chiar si un portret cu presedintele francez Emmanuel Macron pe perete.Dupa ce isi alegeau victimele, cei trei le spuneau ca banii sunt necesari pentru operatiuni secrete sau pentru a plati diverse recompense pentru ostatici din Siria sau Mali.Barbatii, cu varste cuprinse intre 37 si 47 de ani, sunt acuzati ca au incercat sa insele proprietari de firme si directori de companii mari din Franta, spunandu-le ca tranzactiile efectuate trebuiau tinute secret. Toti trei neaga orice implicare in aceasta schema frauduloasa.Dintre toate victimele abordate, doar una a dat banii ceruti, respectiv 8 milioane de euro.Conform BBC, unul dintre barbati a pretins ca este Le Drian si vorbea cu victimele prin conferinta video, pe Skype."Ei sunau, trimiteau mailuri, iar uneori sunau de pe Skype cu video si pretindeau ca sunt chiar ministrul de Externe insusi", a declarat o sursa pentru Le Parisien.Politistii francezi au actionat alaturi de cei din Israel pentru a localiza biroul fals. Astfel, suspectii au fost prinsi in timp ce se apropiau de o noua victima care se pregatea sa le dea doua milioane de euro.Doi barbati au fost arestati pe loc, iar unul dintre ei a incercat sa fuga, dar a fost ulterior capturat.A.D. ...citeste mai departe despre " Povestea unei escrocherii de 8 milioane de euro: Cum a fost implicat fara sa stie si ministrul de Externe al Frantei " pe Ziare.com