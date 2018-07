Familia alcatuita din 5 persoane locuia in orasul german Gelsenkirchen, localizat in bazinul Ruhr, potrivit lokalkompass.Cetatenii UE au, in general, dreptul de a circula liber in Uniunea Europeana, de a intra si de a locui in orice alt stat membru. Insa, acest drept la libera circulatie poate fi anulat daca anumite conditii nu sunt indeplinite.De exemplu, cetatenii trebuie sa demonstreze ca detin un loc de munca, o activitate independenta sau ca dispun de resurse suficiente si o asigurare de sanatate.Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, cetatenii europeni isi pot pierde dreptul la libera circulatie, iar daca cetateanul nu paraseste tara respectiva de buna voie poate fi deportat.Orasul Gelsenkirchen s-a folosit de aceasta regula, in premiera, si a expulzat o familie de 5 romani, deoarece niciunul dintre acestia nu a putut dovedi ca a detinut un loc de munca.Prin urmare, autoritatile locale considera ca romanii ar fi fost angajati ilegal, astfel reusind sa isi acopere cheluielile de trai. In plus, unul dintre membrii familiei este condamnat definitiv pentru incalcarea legii privind protectia marcilor, dar si pentru fraude financiare."Expulzarea a avut loc luni si s-a derulat linistit, fara probleme", a transmis primaria orasului german. ...citeste mai departe despre " Premiera: 5 romani au fost expulzati din Germania " pe Ziare.com