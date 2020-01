Premiera in istoria Greciei: O femeie a fost propusa la presedintia tarii

Numele magistratei (Ekaterini Sakellaropoulou 63 de ani) urmeaza sa fie supus votului deputatilor, dar alegerea sa ar trebui sa fie o formalitate.Data votului nu a fost anuntata, insa trebuie sa fie inainte de 13 februarie.Dupa ce va fi aleasa de o majoritate a deputatilor, asa cum prevede Constitutia greaca, Ekaterini Sakellaropoulou ii va succeda lui Prokopis Pavlopoulos (69 de ani), al carui mandat in aceasta functie in mare parte onorifica expira la 13 martie.Alegerea lui Ekaterini Sakellaropoulou "incarneaza unitatea si progresul", a indicat premierul Mitsotakis intr-un mesaj televizat catre conationali. El a amintit ca Sakellaropoulou nu provine din randul partidului lui, Noua Democratie.