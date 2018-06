Liderii au transmis un mesaj clar ca "o astfel de activitate nu va fi tolerata", in urma incidentului care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal.Theresa May a mai afirmat ca Uniunea Europeana va adopta contramasuri pentru tarifele impuse de Statele Unite la importurile de otel si aluminiu.Vineri, inainte de summitul G7, presedintele american Donald Trump a declarat ca este in interesul tuturor ca Rusia sa fie reintegrata.Cu toate acestea, oficialul britanic sustine ca Rusia trebuie sa faca schimbari inainte de a face din nou parte din Grupul tarilor puternic industrializate, din care Rusia a fost exclusa in anul 2014, pe fondul anexarii Crimeii."Daca vor exista acorduri privind relatiile viitoare ale Rusiei cu acest grup, trebuie sa faca schimbari, trebuie sa schimbe metodele abordate si activitatile in care se implica", a declarat Theresa May.Relatiile intre Londra si Moscova au devenit tensionat in urma atacului cu agent neurotoxic ce la vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal.Theresa May a laudat comunicatul comun al liderilor statelor din G7, in care Rusia este criticata pentru tentativele de "subminare a sistemelor democratice".Citeste si: Trump a retras SUA din declaratia comuna a G7. A anuntat asta din avion, dupa ce l-a enervat ce a spus Trudeau ...citeste mai departe despre " Premierul britanic ameninta Rusia ca membrii G7 vor lua masuri daca se mai implica in politica altor state " pe Ziare.com