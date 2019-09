Premierul britanic Boris Johnson a suferit un nou esec in Parlamentul de la Londra

Motiunea, respinsa cu 306 voturi contra si 289 voturi pentru, propunea o amanare pana la 3 octombrie, transmit Reuters si AFP.Membrii Camerei Comunelor s-au reunit miercuri intr-o atmosfera extrem de tensionata, dupa ce Tribunalul Suprem a decis ca masura premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul pentru cinci saptamani este ilegala.De obicei, Parlamentul britanic are o pauza in timpul congreselor partidelor politice, dar formatiunile de opozitie au spus ca activitatea legislativa nu ar trebui amanata in timpul unei perioade atat de importante inaintea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 31 octombrie.Inaintea votului, parlamentarii conservatori au anuntat ca lucrarile congresului partidului se vor desfasura conform calendarului intern deja stabilit.Pe de alta parte, deputatul eurosceptic Jacob Rees-Mogg a anuntat ca guvernul britanic discuta cu reprezentantii parlamentului despre programarea Discursului Reginei. El a adaugat ca executivul de la Londra se va asigura ca orice prorogare "respecta cerintele deciziei Tribunalului Suprem".Rees-Mogg a mai precizat ca parlamentarii Opozitiei pot supune la vot o motiune de cenzura contra guvernului in orice zi a saptamanii viitoare in care doresc sa faca acest lucru.In luna august, Boris Johnson a amanat pana la 14 octombrie Discursul Reginei, ceea ce a insemnat practic suspendarea activitatii Parlamentului, el sperand ca astfel deputatii britanici nu vor avea timpul necesar pentru masuri care sa impiedice retragerea din UE fara acord pe 31 octombrie.Totusi, in cele cateva zile de la inceputului lui septembrie cand s-a putut reuni, legislativul a reusit sa adopte o lege care-l obliga pe Johnson sa ceara o noua amanare a Brexit-ului pana la 31 ianuarie 2020, daca pana la 19 octombrie nu reuseste sa obtina un nou acord cu UE sau nu primeste aprobarea parlamentului pentru o retragere fara acord.Citeste si:Boris Johnson cere alegeri anticipate, dupa ce Curtea Suprema a decis ca suspendarea Parlamentului e ilegalaBoris Johnson provoaca Opozitia sa-i dea jos Guvernul: Votati o motiune de cenzura! ...citeste mai departe despre " Premierul britanic Boris Johnson a suferit un nou esec in Parlamentul de la Londra " pe Ziare.com