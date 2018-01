"Evident, plecarea lui Damian Green inainte de Craciun inseamna ca unele schimbari trebuie facute si voi face unele schimbari", a declarat Theresa May, duminica.Remanierea urmeaza sa fie realizata la inceputul saptamanii viitoare.Mai multe publicatii au relatat ca Justine Greening va parasi functia de ministru al Educatiei, iar May urmeaza sa numeasca un nou prim secretar de stat.Presa britanica a mai relatat ca Boris Johnson, ministrul de Externe, Philip Hammond, ministrul de Finante, David Davis, ministrul pentru Brexit, si Amber Rudd, ministrul de Interne, isi vor pastra functiile.Guvernul britanic insa a catalogat drept "simple speculatii" informatiile vehiculate in presa. ...citeste mai departe despre " Premierul britanic Theresa May va remania saptamana viitoare Guvernul de la Londra " pe Ziare.com