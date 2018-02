Boiko Borisov vorbea despre viitorul Balcanilor de Vest si al Bulgariei, potrivit publicatiei Capital.bg."Aceasta parte a Europei e minunata, cu cele mai bune zone pentru animale, cu plaje imense si cu locuri pentru turism. E un loc excelent pentru investitii. Noi trebuie sa venim cu infrastructura", a spus Borisov.In contextul planurilor de dezvoltare a regiunii, premierul bulgar a declarat ca isi doreste un al treilea pod peste Dunare, dar ca acest lucru se va intampla doar cand in Romania guvernele nu se vor mai schimba atat de des, iar lucrurile vor incepe sa mearga."Modelul romanesc trebuie sa functioneze in cele din urma. Acum negociem si ajungem la o intelegere cu ei, iar peste cateva luni ajung la inchisoare, unul cate unul, unul cate unul", a spus, in gluma, Boiko Borisov.Acesta a mai precizat ca o intalnire pe tema eventualului pod peste Dunare a avut loc la Varna in luna octombrie din 2017, dar ca vor trebui organizate si alte reuniuni, acum ca la Palatul Victoria deja a ajuns al treilea premier intr-un an.Cieste si:Premierul bulgar: Marea Neagra ar trebui sa fie demilitarizata. Pierdem o gramada de bani din sanctiunile impuse Rusiei ...citeste mai departe despre " Premierul Bulgariei, despre guvernantii romani: Ajungi la o intelegere cu ei si peste cateva luni se duc la inchisoare " pe Ziare.com