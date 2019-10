Philippe a subliniat ca numarul solicitarilor de azil a crescut cu 22% intre 2017 si 2018, deplangand faptul ca "sistemul francez de azil a ajuns la saturatie"."Nu ma tem sa reflectez la ideea de cote" in materie de imigratie economica, a mai spus seful guvernului, care a tinut sa adauge ca "imigratia zero" este o "falsa solutie, care nu a existat in trecut si cu atat mai putin poate fi imaginata acum, intr-o lume deschisa si hiperconectata".Dezbaterea inceputa luni de legislatorii francezi are loc la un an de la promulgarea legii supranumite "azil-imigratie-integrare" (pentru controlul migratiei, un drept de azil efectiv si o integrare reusita) si la solicitarea presedintelui Emmanuel Macron, dar subiectul continua sa creeze divizare, noteaza France Presse.Cu 123.000 de solicitanti de azil inregistrati in 2018, o crestere anuala de 22%, Franta este una din rarele tari europene unde aceste cifre sunt in progres. Ponderea cererilor venite de la cetateni din tari "sigure" ca Albania si Georgia ingrijoreaza autoritatile.Recente comentarii ale polemistului Eric Zemmour, asimilandu-i pe imigrantii musulmani unor "colonizatori", au scos in evidenta sensibilitatea subiectului. Justitia franceza a deschis o ancheta pentru "provocare la ura", dar deputatii dreptei au sarit in apararea "libertatii de exprimare" a jurnalistului.Imigrantii reprezinta 9,7% din populatia Frantei, fata de 5% in 1946, potrivit Institutului national de statistica."Franta nu trebuie sa fie nici mai mult, nici mai putin atractiva decat vecinii sai", a pledat Edouard Philippe, lansand un apel la "a privi lucrurile in fata, fara tabu-uri, fara a renunta la propriile principii", mai ales in ce priveste conditiile de acces la ingrijiri medicale. ...citeste mai departe despre " Premierul Frantei anunta ca sistemul de azil al tarii sale a ajuns la saturatie " pe Ziare.com