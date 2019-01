Premierul Giuseppe Conte, critici virulente la adresa Frantei si Germaniei: Isi bat joc de Italia si Uniunea Europeana

Franta si Germania "nu se gandesc decat la interesele lor nationale", a afirmat Giuseppe Conte, citat de publicatia Corriere della Sera.Parisul si Berlinul au semnat marti un tratat bilateral care il completeaza pe cel incheiat in 1963 de Charles de Gaulle si Konrad Adenauer pentru a parafa reconcilierea franco-germana.Tratatul de la Aachen contine o clauza de asistenta reciproca in materie de aparare in cazul in care una dintre tari este victima unei agresiuni armate pe teritoriul sau. Documentul confirma de asemenea vointa celor doua state de a investi impreuna in dezvoltarea de armament, cum ar fi proiecte de avioane de lupta si de tancuri, precum si in ceea ce priveste elaborarea unei abordari comune privind exportul acestor echipamente.Parisul si Berlinul isi propun, intre altele, sa prezinte cat mai mult posibil o pozitie unica a Uniunii Europene la Natiunile Unite si afirma ca admiterea Germaniei ca membru permanent al Consiliului de Securitate reprezinta o prioritate a diplomatiei lor.'Cu siguranta, aliatii nostri nu pot ramane tacuti si sa aprobe decizii adoptate de altii', a adaugat in context Giuseppe Conte.Relatiile dintre Franta si Italia s-au deteriorat de la sosirea la putere a Miscarii 5 Stele (antisistem) a lui Luigi Di Maio si a Ligii (de extrema dreapta) a lui Matteo Salvini in luna iunie, pana in punctul in care ambasadoarea Italiei la Paris a fost convocata la Ministerul de Externe francez saptamana acesta.Salvini si Di Maio, ambii vicepremieri, l-au criticat constant pe presedintele francez Emmanuel Macron in ultimul timp, cu cateva luni inainte de alegerile europene programate pentru 26 mai.Cu totul neobisnuit, cei doi lideri italieni au comentat recent politica interna franceza, exprimandu-si sustinerea fata de miscarea 'vestelor galbene' in Franta.Aceste critici recurente, calificate drept 'inacceptabile' de catre Paris, au suscitat o reactie miercuri din partea ministrului francez al afacerilor europene, Nathalie Loiseau. 'In Franta avem o expresie care spune ca 'ceea ce este excesiv este nesemnificativ'. Deci, cand cuvintele sunt excesive atat prin tonalitatea, cat si prin numarul lor, ele devin nesemnificative', a concluzionat ea. ...citeste mai departe despre " Premierul Giuseppe Conte, critici virulente la adresa Frantei si Germaniei: Isi bat joc de Italia si Uniunea Europeana " pe Ziare.com