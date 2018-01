"Se pare ca ceea ce se intampla este opusul globalizarii", a afirmat Modi in fata Forumului de la Davos, la care participa peste 3.000 de oameni politici, sefi de mari companii, intelectuali de prestigiu si activisti sociali, informeaza dpa."Fortele protectionismului isi inalta capetele impotriva globalizarii", a mai spus Modi, facand referire la impunerea de noi tarife, la impasul eforturilor de incheiere a unor acorduri comerciale multilaterale, precum si la scaderea investitiilor transfrontaliere.Declaratiile premierului indian sunt in opozitie puternica cu politicile presedintelui american Donald Trump , aflate sub semnul sloganului " America First", si ale administratiei sale, care a introdus luni taxe sporite asupra importurilor de masini de spalat si de panouri solare, noteaza dpa.Referindu-se la combatarea schimbarilor climatice, Modi a subliniat ca, desi toata lumea vorbeste despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon, putine guverne sunt dispuse sa imparta cu tari in curs de dezvoltare tehnologii prietenoase cu mediul.In acelasi discurs, premierul indian a indicat terorismul drept cea de-a treia mare amenintare globala de astazi.Citeste si:Trump nu exclude o revenire in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice20 de ani de schimbari climatice: NASA a publicat imagini spectaculoase cu Pamantul care "respira" (Video) ...citeste mai departe despre " Premierul Indiei: Protectionismul, schimbarile climatice si terorismul sunt cele trei mari amenintari la adresa lumii de azi " pe Ziare.com