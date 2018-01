"Relatiile cu Rusia reprezinta un numar imens de posibilitati pentru relatiile tarii noastre cu alte state. Tara noastra vrea sa imbunatateasca relatiile cu Rusia prin promovarea activitatilor economice comune, in insulele nordice si a planului economic in 80 de puncte.In mod consecvent, vom implementa, pe rand, toate acordurile la care am ajuns cu statul rus. Disputa teritoriala va fi rezolvata, iar tratatul de pace ruso-japonez va fi semnat", a declarat Shinzo Abe."Bazandu-ne pe relatii de incredere cu presedintele Vladimir Putin , vom construi relatii de cooperare in diverse probleme internationale, inclusiv cea nord-coreeana", a mai adaugat premierul Japoniei.Rusia si Japonia au mentinut un dialog in ultimii ani la toate nivelurile, inclusiv intalniri regulate intre liderii celor doua state. Cadrul dezvoltarii cooperarii economice intre Moscova si Tokyo este planul de 80 de puncte, propus de premierul japonez in mai 2016.Insulele din Arhipelagul Kurile au fost centrul disputei intre Rusia si Japonia inca de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi Mondial, impiedicandu-le pe cele doua sa semneze un tratat de pace.Citeste si:Japonezii au crezut ca ii ataca Coreea de Nord. Alarma falsa a fost data la radioJaponia se inarmeaza. Cumpara rachete capabile sa ajunga in Coreea de Nord ...citeste mai departe despre " Premierul Japoniei vrea tratat de pace cu Rusia: Ne bazam pe relatiile de incredere cu Putin " pe Ziare.com