Premierul Netanyahu refuza sa demisioneze, desi politia il acuza de mita, frauda si abuz de incredere

Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general care s-ar putea pronunta abia dupa cateva saptamani sau luni, precizeaza AFP. Netanyahu a anuntat deja ca nu va demisiona."Politia a conchis ca exista suficiente dovezi impotriva prim-ministrului pentru a-l inculpa pentru primire de mita, frauda si abuz de incredere", se arata in comunicatul politiei.Anchetatorii au finalizat doua dosare care il vizeaza pe premier. Este vorba de "Cazul 1000", in care Netanyahu este suspectat ca a primit trabucuri, sampanie si bijuterii in valoare de circa un milion de shekeli (peste 280.000 de dolari - n.red) de la oameni de afaceri in schimbul promovarii intereselor acestora.Al doilea dosar, denumit "Cazul 2000", se refera la o presupusa actiune a premierului de a ajunge la un aranjament prin care sa obtina materiale media favorabile in cotidianul Yedioth Ahronoth in schimbul unor masuri impotriva publicatiei concurente Israel Hayom.La scurt timp dupa comunicatul politiei, Netanyahu a negat din nou acuzatiile aratandu-se convins ca "nu vor duce la nimic" si ca "nu au nicio valoare juridica intr-o tara democratica"."Recomandarile Politiei nu inseamna nimic intr-o societate democratica. Voi continua sa conduc Israelul in mod responsabil si loial", a declarat Netanyahu care a subliniat ca a depus permanent eforturi pentru natiune, "nu pentru tigari de la prieteni, nici pentru materiale media mai bune".El a insistat ca doar procurorul general poate hotari daca da curs recomandarii politiei de a-l inculpa. In timpul anchetei, premierul a declarat de mai multe ori ca "nu se va intampla nimic fiindca nu s-a intamplat nimic", reaminteste AFP.Ministrul Justitiei, Ayelet Shaked, a precizat ca dupa parerea ei un prim-ministru nu trebuie sa demisioneze chiar daca este inculpat oficial. Acest punct de vedere este sustinut si de unii parlamentari ai partidului de guvernamant Likud.Parlamentul poate declansa o procedura speciala dupa inculpare, chiar inainte de epuizarea tuturor etapelor procesuale, arata analistul politic Ofer Kenig de la Israel Democracy Institute, citat de AFP.Netanyahu, in varsta de 68 de ani, este premier din 2009 si, daca isi va duce la bun sfarsit mandatul, care se incheie in noiembrie, va bate recordul de longevitate in fruntea Cabinetului israelian detinut de David Ben Guri ...citeste mai departe despre " Premierul Netanyahu refuza sa demisioneze, desi politia il acuza de mita, frauda si abuz de incredere " pe Ziare.com