Prezent la Conferinta de securitate de la Munchen, Morawiecki a fost intrebat de un jurnalist israelian, Ronen Bergman, daca ar fi pedepsit in Polonia in cazul in care ar relata istoria unor membri ai familiei sale, deportati dupa ce fusesera denuntati Gestapoului de catre vecini ai lor polonezi in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial."Aceasta nu va fi pedepsit, nu va fi considerat criminal sa se spuna ca au existat autori polonezi (ai genocidului evreiesc), la fel cum au existat si autori evrei, autori ucraineni si germani", a declarat el in limba engleza."Bineinteles ca nu vor exista urmariri penale impotriva oamenilor care spun ca au existat autori polonezi, pentru ca ei au existat. Dar nu putem sa amestecam autori si victime pentru ca aceasta ar fi o insulta adusa tuturor evreilor si tuturor polonezilor care au suferit atat de mult in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial", a adaugat seful guvernului polonez.Noa Landau, de la publicatia israeliana Haaretz, a reactionat pe Twitter , denuntand afirmatii "scandaloase" si acuzand sala, care aplaudase intrebarea jurnalistului, ca a ramas tacuta dupa raspunsul premierului polonez.Ronen Bergman a relevat pe Twitter ca "reactia premierului polonez a fost incredibila".Citeste si:Presedintele Poloniei a promulgat controversata lege a Holocaustului: Nu existam ca stat, deci n-am participatScandal diplomatic pe lagarele naziste. Parlamentul polonez a votat o controversata lege prinvind HolocaustulIsraelul acuza Polonia ca vrea sa nege prin lege rolul sau in Holocaust ...citeste mai departe despre " Premierul polonez declanseaza un scandal prin invocarea unor "autori evrei" ai Holocaustului " pe Ziare.com