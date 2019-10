"In decembrie, actualizam pensiile pentru 2020, indexandu-le cu indicele real de crestere a preturilor de consum", a anuntat Sanchez in fata delegatilor Partidului Socialist.Pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflatiei incepand din 2014, o decizie luata de guvernul conservator in timpul crizei, pentru echilibrarea conturilor publice.De asemenea, el s-a angajat sa revizuiasca nivelul salariului minim, majorat deja in ianuarie cu 22%, pana la 1.050 euro pe luna. Pedro Sanchez si-a fixat drept obiectiv sa aduca salariul minim "la finalul legislaturii viitoare la 60% din salariul mediu".Salariul lunar mediu in Spania era de 1.970 euro brut in 2017, conform ultimelor date disponibile.Spania va organiza pe 10 noiembrie cel de-al patrulea scrutin legislativ din ultimii patru ani.Toate sondajele de opinie recente plaseaza Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) in frunte, dar cu cel mult 127 de mandate parlamentare (din cele 350), cu patru mai multe decat cele obtinute in aprilie, dar inca departe de cele 176 necesare pentru majoritatea absoluta, conform unui sondaj publicat de cotidianul El Mundo.Stanga radicala Podemos, cu care Sanchez a incercat in van sa formeze un program comun, ar pierde pana la 10 mandate, in favoarea unui nou partid disident, Mas Pais.Formatiunea liberala Ciudadanos, care a refuzat sa se alieze cu socialistii atunci cand a avut 57 de locuri in parlament, ar urma sa obtina cel mult 24 de mandate.De partea sa, Partidul Popular continua sa castige teren, dar fara a putea spera sa formeze o majoritate, chiar si cu sprijinul Ciudadanos si al Vox, partidul de extrema dreapta care a obtinut 24 de mandate in aprilie. ...citeste mai departe despre " Premierul Spaniei anunta ca va majora pensiile si salariile, in prag de alegeri " pe Ziare.com