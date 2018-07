Opozitia a aclamat fara intarziere incurcatura si insasi sefa executivului a ras de propria-i gafa, produsa in timp ce premierul prezenta contractul obtinut saptamana trecuta de grupul britanic BAE Systems pentru modernizarea fortelor navale australiene drept un semn de strangere a relatiilor cu aliatii post-Brexit."Anvergura si caracterul acestui contract pun Regatul Unit in prim-planul ingineriei navale, demonstreaza ce pot face industria si guvernul britanic lucrand impreuna si semnaleaza inceputul unei noi ere de colaborare in planul industriei militar-strategice intre Regatul Unit si Australia . Prin plecarea noastra din Regatul Unit (UK), prin plecarea noastra din UE ..." - a spus Theresa May, dupa care a facut o pauza si a ras, dandu-si seama ca a gresit.Ea a reluat ulterior ideea, adaugand: "Prin plecarea noastra din Uniunea Europeana, avem sansa, ca Marea Britanie, de a construi relatii mai apropiate cu aliati cum este Australia si tocmai asta facem". ...citeste mai departe despre " Premierul Theresa May a anuntat retragerea din ... Marea Britanie " pe Ziare.com