Premierul Trudeau se teme ca Rusia ar putea interveni in alegerile din Canada

"In cursul ultimilor ani am asistat la o crestere a amestecului sau a implicarii actorilor straini in procesele democratice. Am vazut foarte bine ca tari precum Rusia au fost la originea a numeroase campanii (si mesaje pe) retelele sociale care au atras atentia", a declarat premierul canadian intr-o declaratie de presa la Toronto, relateaza AFP."Alegerile care vor avea loc peste sase luni vor fi decise de canadieni", a afirmat Trudeau, care isi va pune in joc mandatul la alegerile federale din octombrie.Premierul canadian a precizat ca vor colabora strans cu serviciile de informatii si cu partenerii lor din intreaga lume pentru a se asigura ca "democratiile noastre raman puternice pentru toate vocile care se exprima in cadrul lor".Premierul Justin Trudeau a reiterat punctul de vedere exprimat vineri la Dinard, in Franta , de ministrul de externe canadian Chrystia Freeland. Aceasta a estimat drept "foarte probabila" un amestec strain in urmatoarele alegeri canadiene."Suntem foarte nelinistiti. Estimam ca o ingerinta este foarte probabila si credem ca protagonisti straini rau intentionati au depus deja eforturi in vederea perturbarii democratiei noastre", a declarat sefa diplomatiei canadiene in marja reuniunii ministrilor de externe ai G-7 din Franta.Citeste si Canada vrea sa interzica entitatilor straine sa cheltuiasca bani pentru a influenta alegerile