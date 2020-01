Premierul Ucrainei a demisionat, dupa ce presa a dezvaluit declaratii denigratoare la adresa presedintelui

Potrivit unor divulgari in presa ucraineana, Gonciaruk i-a reprosat presedintelui lipsa sa de cunostinte economice de baza, intr-o reuniune cu consilieri, relateaza AFP."Pentru a disipa orice indoiala cu privire la respectul si increderea noastra fata de presedinte, am scris o scrisoare de demisie si i-am trimis-o" lui Zelenski, a anuntat premierul pe pagina sa de Facebook Evocand declaratiile controversate a caror difuzare a provocat criza, Oleksii Gonciaruk scrie ca s-a creat "in mod artificial ideea ca eu si echipa mea nu-l respectam pe presedinte"."Nu este adevarat", adauga el. "Am ajuns in acest post pentru a aplica programul presedintelui", a continuat premierul care a demisionat.Presedintia ucraineana a confirmat ca a primit scrisoarea de demisie si a anuntat ca aceasta va fi "examinata".In mod oficial, Parlamentul este cel caruia ii revine sa accepte sau sa respinga demisia unui premier ucrainean. Presedintele Zelenski dispune de o majoritate absoluta in Legislativ.Totul a pornit dupa ce inregistrari prezentate ca provenind de la o reuniune informala, organizata la 16 decembrie intre ministri si reprezentanti ai Bancii centrale, au fost divulgate saptamana aceasta.Potrivit presei ucrainene, participantii la reuniune discutau despre modul in care sa-i explice deciziile economice pe care le iau presedintelui Zelenski, un fost comediant, novice in politica pana la momentul alegerii sale in aprilie.Premierul pledeaza ca explicatiile sa fie simple, pentru ca "Zelenski are o intelegere cu adevarat primitiva a economiei".Primele zvonuri cu privire la demisia lui Gonciaruk au aparut imediat dupa publicarea acestei inregistrari, insa serviciul sau de presa le-a dezmintit la acel moment.Parlamentul nu si-a anuntat imediat intentiile.Numit in urma cu cinci luni, Oleksii Gonciaruk, in varsta de 35 de ani, este unul dintre cei mai tineri sefi de guvern din lume. Acest fost avocat este sustinatorul unor reforme economice liberale.Guvernul sau a actionat in mod activ in favoarea deschiderii pietei terenurilor agricole in Ucraina, o masura foarte asteptata de catre investitori, dar temuta de populatie.Gonciaruk a condus timp de patru ani Centrul de analiza BRDD la Kiev, finantat de Uniunea Eur ...citeste mai departe despre " Premierul Ucrainei a demisionat, dupa ce presa a dezvaluit declaratii denigratoare la adresa presedintelui " pe Ziare.com