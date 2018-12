Presa germana: Inainte de preluarea presedintiei Consiliului, Romania ataca UE

Deutsche Welle, Die Presse, Austria News, Vol.at, Zeit Online noteaza ca, cu putin timp inainte de a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, Guvernul Romaniei se afla in plin conflict cu Bruxelles-ul: nu vrea sa accepte criticile din partea Comisiei Europene si cere mai mult respect.Premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea, acuza Uniunea Europeana ca discrimineaza Romania . Dancila a protestat fata de criticile venite de la Bruxelles si a cerut PSD sa nu accepte aceste atacuri, iar Dragnea a subliniat ca tara sa a insistat in repetate randuri ca trebuie sa aiba dreptul de a-si exprima propriile opinii.Temerile UE si atacurile guvernului romanPresa germana noteaza ca Guvernul de la Bucuresti primeste multe critici de la Bruxelles. UE se teme ca Romania nu poate face fata coruptiei si ca reformele guvernamentale vor slabi independenta sistemului judiciar. La 1 ianuarie, Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE pentru 6 luni.Insa pozitia critica a UE fata de Romania vine ca urmare a faptului ca tara noastra este est-europeana, considera Dancila, care precizeaza ca, desi viziunea sa este una proeuropeana, cere ca Romania sa fie respectata, relateaza publicatiile citate.La randul sau, liderul PSD, Liviu Dragnea, considerat puternicul om din spatele Guvernului, a declarat ca "Romania nu va mai accepta sa fie tratata ca un stat membru de mana a doua". Potrivit acestuia, exista tari din UE mai corupte decat Romania, dar mai putin criticate.La fel ca Bulgaria , de la aderarea la Uniunea Europeana in 2007, Romania trebuie sa isi evalueze periodic eforturile in lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate. Desi in ultimii ani inregistrase progrese, in cel mai recent raport Comisia Europeana a atras atentia ca tara noastra se indreapta catre o directie gresita.Recent, guvernul roman a demis-o pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie. Mai mult, pentru politicienii si oficialii acuzati de coruptie se afla in pregatire o controversata ordonanta pentru amnistie si gratiere, de care va beneficia si Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta pentru coruptie, mai noteaza presa germana.Dragnea: Romania a fost acuzata de lucruri care se intampla peste tot in Europa Liderii PSD s-au adunat, duminica, la Palatul Parlame ...citeste mai departe despre " Presa germana: Inainte de preluarea presedintiei Consiliului, Romania ataca UE " pe Ziare.com