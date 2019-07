Mai exact, Kersti Kaljulaid s-a clasat pe locul 6072, intre cei circa 16.000 de participanti, ocupand locul 28 in clasamentul feminin si locul 38 la categoria sa de varsta, relateaza Delfisport.Traseul a avut 135 de km, fiind situat la 4563 de metri altitudine. Conform sursei citate, presedinta Frantei a parcurs etapa, cea mai dura a Turului Frantei din acest an, in 8 ore, 54 de minute si 4 secunde, viteza sa medie fiind de 15.18 km / h.In cursa s-au inscris pasionati de ciclism din 71 de tari, cei mai multi fiind din Franta , Marea Britanie, Elvetia si Estonia Kersti Kaljulaid a fost insotita in cursa neprofesionistilor si de alti compatrioti cunoscuti, declarandu-se mandra si fericita ca a ajuns cu bine la linia de finish, care a fost la cea mai inalta altitudine (2.365 de metri) din istoria Etapei Turului.Citeste si: Miracolul estonian vs coruptia si lehamitea romaneasca: De ce ei au reusit si noi nu suntem in stare? - InterviuKersti Kaljulaid, cel de al cincilea presedinte al Estoniei, este obisnuita cu recordurile, dar pe plan politic, nu sportiv. Este primul presedinte femeie al tarii, iar in 2016, cand a fost aleasa, avea 46 de ani, fiind si cel mai tanar presedinte estonian, relateaza Estonian World.C.B. ...citeste mai departe despre " Presedinta Estoniei sparge toate barierele: A participat la Turul Frantei pentru amatori " pe Ziare.com