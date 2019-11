Presedintele Camerei Reprezentantilor: Exista dovezi clare ca Trump si-a folosit functia in beneficiul personal

Pelosi a reiterat in cadrul conferintei de presa saptamanale ca ii revine Comisiei pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor sa decida in legatura cu continuarea anchetei lansate de democrati, relateaza Reuters."Sunt dovezi clare ca presedintele si-a folosit functia in beneficiul personal si procedand astfel a subminat securitatea nationala. (Trump) si-a incalcat juramantul de investire", a spus Pelosi.La intrebarea unui reporter daca in momentul de fata Camera Reprezentantilor este gata sa decida punerea sub acuzare a lui Trump, Pelosi a afirmat ca nu a fost luata nicio decizie."Nu am terminat inca. Ziua nu s-a incheiat si nu se stie niciodata daca audierea unui martor nu duce la necesitatea audierii unui alt martor", a mentionat Pelosi, indicand posibilitatea convocarii unor audieri suplimentare.Joi a fost a cincea si teoretic ultima zi de audieri in Comisia pentru Informatii, majoritar democrata, a Camerei Reprezentantilor, in cadrul procedurii de destituire lansate impotriva lui Trump, in urma unei convorbiri telefonice purtate de acesta la 25 iulie si in baza careia este acuzat ca i-a cerut omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa-l ancheteze pe rivalul sau politic Joe Biden.Ancheta congresmenilor urmareste, de asemenea, sa stabileasca daca prin blocarea unui ajutor de securitate in valoare de 391 de milioane de dolari Trump a vrut sa faca presiuni asupra lui Zelenski pentru a-l determina sa dispuna anchetarea activitatilor lui Biden.Ancheta s-ar putea incheia cu aprobarea de catre Camera Reprezentantilor a punerii oficiale sub acuzare a lui Donald Trump. Ulterior, ii va reveni Senatului american, controlat de republicani, sa decida daca sa-l destituie pe presedinte, dar deocamdata doar un numar limitat de senatori republicani au formulat o pozitie critica fata de Trump.Citeste si:Inca o lovitura pentru Trump: Ambasadorul SUA pe langa UE a declarat in Congres ca a dat curs ordinelor privind UcrainaUn consilier al lui Trump a incercat sa secretizeze conversatia cu presedintele ucrainean ...citeste mai departe despre " Presedintele Camerei Reprezentantilor: Exista dovezi clare ca Trump si-a folosit functia in beneficiul personal " pe Ziare.com