Presedintele Chinei isi pregateste soldatii de razboi: Sa nu va fie teama sa muriti (Video)

Reafirmandu-si pozitia de cel mai important lider al Chinei de la Mao Zedong in prezent, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, le-a cerut soldatilor sai sa nu se teama de "greutati sau de moarte".Acesta a sustinut in discurs ca armata ar trebui sa "creeze o elita si o forta puternica, pregatita in permanenta de lupta, capabila sa infrunte si sa castige, astfel incat sa indeplineasca sarcinile atribuite de partid si de popor, in noua era"."Armata ar trebui sa consolideze pregatirea militara si antrenamentul pentru razboi, sa plaseze antrenamentul militar intr-o pozitie strategica si sa implementeze in mod eficient formarea militara ca sarcina centrala", a mai spus Xi in fata multimii.Peste 7.000 de militari inarmati au fost prezenti in provincia Hebei, unde presedintele tarii a tinut discursul controversat.Potrivit presei locale, discursul sau a fost primit cu ropote de aplauze.Vestea vine pe fondul tensiunilor globale crescande, in conditiile in care rivalitatile dintre Washington, Moscova si Beijing, precum si opiniile divergente cu privire la cel mai bun mod de a rezolva criza din Coreea de Nord, ameninta sa distruga echilibrul fragil al pacii intre principalele superputeri.Desi presedintele XI si omologul sau american, Donald Trump , au parut prietenosi si uniti in primul an de mandat al lui Trump, cei doi lideri de la nivel mondial s-ar pregati de o relatie mult mai dura in 2018.Potrivit publicatiei Express, Trump a fost "impartit" intre a lauda implicarea Chinei in criza nord-coreeana si a condmna Beijing-ul ca nu a facut suficiente lucruri in primul an al mandatului sau.Totusi, tweet-urile lui Trump sugereaza o politica externa considerabil mai volatila.Citeste si Trump incepe razboiul comercial cu China : A ordonat examinarea politicii comerciale a Beijingului