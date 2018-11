Presedintele Curti de Conturi Europene vine la Bucuresti saptamana viitoare

Vizita lui Klaus-Heiner Lehne are loc la invitatia presedintelui Curtii de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc, precizeaza institutia, intr-un comunicat publicat pe site-ul propriu."Invitatia adresata presedintelui Curtii de Conturi Europene are loc in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene in prima jumatate a anului 2019, prilej cu care cei doi presedinti vor discuta in plan bilateral despre importanta dezvoltarii si consolidarii relatiilor de cooperare dintre cele doua Institutii Supreme de Audit, despre activitatea specifica a acestora, precum si despre alte teme de interes comun", precizeaza sursa citata.Citeste si: Guvernul Dancila, fata in fata cu liderii europeni dupa rezolutia din PE si raportul MCV. Iata cine vine la BucurestiMihai Busuioc a afirmat ca il va asigura pe presedintele Curtii de Conturi Europene ca institutia romana este un partener deschis pe pe drumul promovarii valorilor europene."Reformarea si modernizarea Curtii de Conturi a Romaniei, obiective pe care mi le-am asumat inca din prima zi a mandatului, se pot realiza doar prin dialog, transparenta si schimb de experienta. Ma bucura si ma onoreaza vizita colegilor nostri de la Curtea de Conturi Europeana si vreau sa-l asigur cu aceasta ocazie pe domnul presedinte Klaus-Heiner Lehne ca institutia noastra este un partener deschis pe drumul promovarii valorilor europene", a declarat Mihai Busuioc.Klaus-Heiner Lehne va avea intrevederi Klaus Werner Iohannis, presedintele Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei,Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, precum si cu George Ciamba, ministrul delegat pentru Afaceri Europene.De asemenea, presedintele Curtii de Conturi Europene, Klaus-Heiner Lehne, va sustine un discurs in fata studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmat de o sesiune de intrebari adresate de catre studentii interesati de cunoasterea modului de functionare a Curtii de Conturi Europene in cadrul Uniunii Europene, conchide sursa mentionata.Citeste si:Suntem pregatiti sa preluam presedintia Un ...citeste mai departe despre " Presedintele Curti de Conturi Europene vine la Bucuresti saptamana viitoare " pe Ziare.com