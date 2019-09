"Nicio clipa nu a fost luata vreo decizie privind discutii cu Statele Unite si au fost multe propuneri pentru discutii, dar raspunsul nostru va fi mereu negativ", a spus presedintele iranian intr-o sesiune parlamentara deschisa, potrivit Reuters.Presedintele american Donald Trump , desi aplica "presiune maxima" in cazul Iranului, s-a oferit sa ii intalneasca pe liderii statului si sa aiba discutii bilaterale.Luna trecuta, Rouhani a spus ca Iranul nu va purta discutii pana ce Statele Unite nu vor ridica toate sanctiunile reimpuse dupa ce au iesit anul trecut din Acordul nuclear.Partile europene din tratat au incercat sa atenueze confruntarea dintre Iran si SUA si sa salveze Acordul prin protejarea economiei Iranului de sanctiuni.Citeste si:Hezbollah: In caz de razboi cu SUA, Iranul are capacitatea de a bombarda Israelul cu forta si cruzimeUn comandant iranian ameninta SUA: Rachetele noastre vor distruge portavioanele lor. Oferta Qatarului pentru Trump ...citeste mai departe despre " Presedintele Iranului: Vom raspunde intotdeauna negativ oricarei oferte de discutii cu SUA " pe Ziare.com