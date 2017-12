"Presedintele Republicii, Sergio Mattarella, dupa consultarile cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, in virtutea Articolului 88 al Constitutiei, a semnat decretul privind dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, care a fost semnat si de prim-ministru", a transmis joi seara Presedintia Italiei.Guvernul Italiei a decis in aceeasi zi ca scrutinul parlamentar va avea loc pe 4 martie 2018.Premierul Paolo Gentiloni a transmis deja propunerea presedintelui Sergio Mattarella, iar acesta urmeaza sa o aprobe, informeaza cotidianul Corriere della Sera.G.K.Citeste si: Referendumuri in Italia: Lombardia si Venetia au votat covarsitor pentru mai multa autonomie ...citeste mai departe despre " Presedintele Italiei a dizolvat Parlamentul si cheama cetatenii la alegeri anticipate " pe Ziare.com