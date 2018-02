Presedintele mexican planuia sa efectueze o vizita oficiala in SUA in martie, a informat un oficial de la Casa Alba, care ulterior a anuntat ca vizita a fost anulata din cauza unei conversatii telefonice cu Donald Trump, relateaza CNN.Potrivit Washington Post, oficiali din ambele tari au anuntat ca Pena Nieto "a anulat vizita dupa ce Trump a refuzat sa afirme public ca Mexicul nu va finanta construirea zidului".Oficialul american a mai informat ca discutia telefonica intre cei doi lideri a fost "mai putin ostila" decat cea avuta cu un an in urma, insa nu mai productiva. Presedintele Donald Trump considera ca Mexicul ar trebui sa finanteze construirea zidului.La 24 ianuarie, presedintele american si-a prezentat planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA.Citeste siTrump da 33 de miliarde de dolari sa tina mexicanii departe. 18 miliarde costa doar zidulTrump a semnat ordinul de construire a unui zid la granita dintre SUA si Mexic. Proiectul incepe cu bani americani, iar mexicanii platesc la final ...citeste mai departe despre " Presedintele Mexicului si-a anulat vizita la Casa Alba, dupa ce s-a certat cu Trump " pe Ziare.com