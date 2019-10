Aceasta extindere "ii va permite Marii Britanii sa-si clarifice pozitia si Parlamentului European sa-si exercite rolul", a declarat Sassoli, citat de dpa si EFE.El a mentionat ca solicitarea guvernului britanic de extindere a termenului pentru retragere pana la 31 ianuarie "ramane pe masa".Parlamentului European ii revine rolul de a ratifica acordul de Brexit incheiat de Londra si Bruxelles, dar acest for nu are competenta de a decide asupra unei noi amanari.Posibila noua amanare a termenului de Brexit - a treia - vine in contextul in care parlamentul britanic a refuzat pana acum sa aprobe un acord de "divort" incheiat intre Guvern si UE , ceea ce a determinat de altfel in vara demisia Executivului condus de Theresa May.Un amendament adoptat la sfarsitul saptamanii trecute de Legislativul de la Londra l-a obligat pe premierul britanic Boris Johnson sa trimita UE o scrisoare in care sa ceara o extindere cu trei luni a termenului de retragere.Johnson - devenit premier cu promisiunea de a scoate Marea Britanie din UE la 31 octombrie, cu sau fara un acord - a atasat insa la aceasta cerere o alta scrisoare in care puncteaza ca el nu doreste, de fapt, prelungirea termenului, aminteste dpa.Citeste si: Donald Tusk recomanda statelor UE sa accepte amanarea datei Brexit-ului ...citeste mai departe despre " Presedintele Parlamentului European le cere liderilor UE sa permita Marii Britanii o amanare a Brexit " pe Ziare.com