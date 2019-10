Sassoli a spus ca Johnson i-a dat raspunsuri vagi la intrebarile sale privind pastrarea unei frontiere deschise intre statul Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord dupa Brexit."Noi (Parlamentul European) nu vom aproba un acord care submineaza Acordul din Vinerea Mare si procesul de pace (pe insula Irlanda) sau compromite integritatea pietei noastre unice", a precizat Sassoli intr-un comunicat, relateaza Reuters."Exista doua alternative la un acord in aceasta conjunctura: o amanare sau un no deal", a adaugat el.David Sassoli a mai spus ca Boris Johnson si-a reiterat, la intalnirea lor, pozitia sa cunoscuta, respectiv ca nu va solicita UE amanarea datei Brexit dupa 31 octombrie.Vezi si:Discutiile UE cu Londra pe tema Brexitului, in impas. Tusk il acuza pe Johnson ca se joaca cu viitorul EuropeiBoris Johnson jura ca nu, dar Londra pregateste amanarea Brexit daca nu exista acord cu UEBrexit: Ce aduce noul plan al lui Johnson? ...citeste mai departe despre " Presedintele PE spune ca ''nu exista progrese'' in discutiile cu Boris Johnson despre Brexit " pe Ziare.com