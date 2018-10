Presedintele Poloniei schimba judecatorii de la Curtea Suprema, ignorand o hotarare judecatoreasca si Comisia Europeana

Seful statului a procedat la aceste numiri in contextul in care Tribunalul Administrativ Superior (NSA) a stabilit ca aceasta procedura ar trebui sa fie suspendata in asteptarea unei hotarari la recursul unor candidati care nu au primit unda verde a Consiliului Superior al magistraturii (KRS) - favorabil conservatorilor aflati la putere."Este un semnal rau adresat societatii, care marcheaza faptul ca este posibil sa dispretuiesti, sa ignori hotararile justitiei", si-a xprimat regretul Michal Laskowski, un purtator de cuvant al Curtii Supreme.Numirile au fost de asemenea criticate de catre presedintele organizatiei judecatorilor Iustitia, Krystian Markiewicz, care i-a reprosat sefului statului faptul ca "nu respecta separarea puterilor in stat".Insa un colaborator apropiat presedintelui Duda, juristul Pawel Mucha, a declarat pentru presa ca "seful statului nu face parte din procedura angajata de Tribunalul Administrativ Superior" si ca el este astfel liber sa-si foloseasca prerogativa constitutionala de a numi judecatori la Curtea Suprema, "dand curs interesului public".Duda a numit 19 judecatori la Camera de Control Extraordinar si de Afaceri Publice, sapte la Camera Civila si unul la Camera Penala.El a facut acest lucru fara sa astepte hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), careia Comisia Europeana (CE) i-a cerut sa suspende procedura in asteptarea hotararii pe fond a CJUE cu privire la aceasta reforma controversata.CE considera ca aceasta reforma "aduce atingere principiului independentei justitiei, inclusiv inamovabilitatii judecatorilor", prin faptul ca trimite la pensie o treime dintre judecatorii Curtii Supreme, in varsta de peste 65 de ani."Precipitarea" presedintelui polonez sugereaza "metoda faptului implinit", a apreciat un purtator de cuvant al Curtii Supreme poloneze.Mucha a declarat pentru postul public polonez de radio ca plangerea CE la CJUE "este nefondata si eronata".Varsovia considera ca "organizarea apelului judiciar este de competenta exclusiva a statelor membre" UE , iar stabilirea varstei de pensionare a judecatorilor la 65 de ani nu incalca in vreun fel dreptul european.CE poarta mai multe batalii juridice contra Guvernului polonez conservator. Polonia este vizata ...citeste mai departe despre " Presedintele Poloniei schimba judecatorii de la Curtea Suprema, ignorand o hotarare judecatoreasca si Comisia Europeana " pe Ziare.com