Presedintele Poloniei a promulgat controversata lege a Holocaustului: Nu existam ca stat, deci n-am participat

UPDATE: Presedintele Andrzej Duda a promulgat legea cu privire la Holocaust, care prevede pana la trei ani de inchisoare in cazul persoanelor - inclusiv straini - care acuza "contrar faptelor" natiunea sau statul de participare la crimele Germaniei naziste.Cu scopul de a proteja imaginea Poloniei in strainatate, conservatorii au vrut sa interzica mai ales expresia "lagare ale mortii poloneze", folosita de presa sau politicieni straini pentru a desemna instalatii naziste germane din Polonia ocupata.Duda a cerut Tribunalului Constitutional sa verifice conformitatea cu legea fundamentala in privinta libertatii de exprimare si a preciziei - pe care o considera imperfecta - pasajului care impune pedepse cu inchisoarea autoritlor acuzatiilor.Este necesar ca oricine "citeste legea sa fie in masura sa identifice componentele care antreneaza o responsabilitate penala si pe cele care nu o antreneaza", a declarat Duda, reactionand in mod implicit la critici israeliene potrivit carora imprecizia legii ar deschide calea acuzarii oricarei persoane ce evoca o crima comisa de polonezi."Am decis sa semnez legea si sa sesizez apoi Tribunalul Constitutional", a declarat Duda la televiziune.Aceasta solutie "apara interesele Poloniei, demnitatea noasra si adevarul istoric", iar in acelasi timp "tine cont de sensibilitatea (...) mai ales a celor care au supravietuit si care, atat cat pot, trebuie sa-si povesteasca lumii amintirile a ceea ce s-a intamplat si experienta pe care au trait-o", a dat el asigurari.Presedintele a explicat ca Polonia nu exista ca stat in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, astfel ca nu se poate afirma ca tara a participat la Holocaust.Citeste si:Israelul acuza Polonia ca vrea sa nege prin lege rolul sau in HolocaustScandal diplomatic pe lagarele naziste. Parlamentul polonez a votat o controversata lege prinvind Holocaustul ...citeste mai departe despre " Presedintele Poloniei a promulgat controversata lege a Holocaustului: Nu existam ca stat, deci n-am participat " pe Ziare.com