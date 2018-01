Presedintele R. Moldova, Igor Dodon, a fost suspendat iar. Este pentru a treia oara in ultimele patru luni

De aceasta data, Dodon a fost suspendat pentru ca nu a vrut sa promulge Legea antipropaganda, act normativ care ar putea duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune "cu un continut informativ, informativ-analitic, militar si politic", informeaza site-ul Deschide.mdCurtea a mai stabilit ca Dodon era obligat sa promulge legea, chiar daca avea dubii in privinta constitutionalitatii acesteia si ca presedintele a incalcat Constitutia si juramantul depus la accederea in functie.La scurt timp dupa decizia judecatorilor constitutionali de la Chisinau, Igor Dodon a scris pe Facebook ca nu va ceda in fata celor care au "jurat credinta statului roman""Nu voi accepta candidaturi compromise si nu voi semna legi care contravin intereselor cetatenilor. Ceea ce face acum guvernarea cu ajutorul Curtii Constitutionale nu va trece fara consecinte. Dupa alegerile parlamentare, care vor fi declansate in citeva luni, vom schimba si repara multe lucruri. Si in Guvern, si in Parlament, si in Curtea Constitutionala. Este inadmisibil ca cetatenii care au jurat credinta statului roman sa decida politica statului moldovenesc", a mai scris presedintele moldovean.Dupa decizia Curtii Constitutionale, aceasta prerogativa ii va reveni sefului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.Este pentru a treia oara cand Dodon este suspendat din functia de presedinte al Republicii Moldova. Prima oara s-a intamplat pe 20 octombrie 2017 cand a refuzat pentru a doua oara sa semneze decretul de numire a lui Eugen Sturza in functia de ministru al Apararii. A doua suspendare a avut loc marti, dupa ce a refuzat semnarea decretului de numire in functie a unor noi ministri.Citeste si:Presedintele interimar al Moldovei numeste ministri dupa suspendarea lui Igor DodonPresedintele Republicii Moldova a fost suspendat din functie pentru a doua oara in patru lunihttp://www.ziare.com/igor-dodon/presedinte-republica-moldova/dodon-ameninta-judecatorii-curtii-constitutionale-dupa-ce-au-decis-ca-poate-fi-suspendat-e-uzurpare-a-puterii-in-stat-1485518 ...citeste mai departe despre " Presedintele R. Moldova, Igor Dodon, a fost suspendat iar. Este pentru a treia oara in ultimele patru luni " pe Ziare.com