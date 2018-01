Presedintele Republicii Moldova a fost suspendat din functie pentru a doua oara in patru luni

Curtea a constatat ca "presedintele se afla in imposibilitatea indeplinirii mandatului, din cauza refuzului deliberat de a-si exercita obligatia constitutionala". Decizia a fost luata dupa ce Igor Dodon a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri propuse de catre Guvern.Prerogativele prezidentiale in acest sens urmeaza sa fie preluate de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, care va emite decretele de numire a celor sapte ministri noi.Acestia vor fi: ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale - Svetlana Cebotari, ministrul Justitiei - Alexandru Tanase, Vicepremier pentru Integrare Europeana - Iurie Leanca, ministrul Economiei - Chiril Gaburici, Vicepremier pentru Reintegrare - Cristina Lesnic, ministrul Agriculturii - Liviu Volconovici, ministrul de Externe - Tudor Ulianovschi.Partidul Democrat anuntase la sfarsitul lunii decembrie ca sapte dintre cei 13 membri ai Guvernului vor fi schimbati. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, afirma atunci ca guvernul urmeaza sa fie reprezentat de catre tehnocrati, pentru a avea o mai mare independenta.Dupa suspendarea de marti, Igor Dodon a declarat ca decizia Curtii este una "neinspirata", iar membrii acesteia "au acceptat sa joace asa cum le dicteaza guvernarea democrata"."Curtea Constitutionala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa 'joace' asa cum le dicteaza guvernarea democrata. Acum CC este nevoita sa ia in continuare decizii controversate, la limita legii si dincolo de limita bunului simt.Era de asteptat ca CC va repeta trucul politic din 17 octombrie a.c., cand Presedintele tarii a fost suspendat, pentru a fi investit in functie ministrul apararii Sturza. Sunt iarasi incalcate grav procedurile legale.In mod normal, la CC trebuia sa se adreseze Guvernul prin hotarire de Guvern, sau Parlamentul prin hotarirea Parlamentului. Dar s-au adresat prin sesizarea a doar citiva deputati. Deci guvernarea a ales calea simplista si abrupta, o cale injositoare chiar si pentru ministrii propusi", a transmis Dodon prin intermediul contului de Facebook Potrivit Consti ...citeste mai departe despre " Presedintele Republicii Moldova a fost suspendat din functie pentru a doua oara in patru luni " pe Ziare.com