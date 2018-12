Presedintele Dodon, suspendat din functie pentru a cincea oara in mai putin de un an

Curtea Constitutionala a decis suspendarea lui Igor Dodon, la solicitarea presedintelui Parlamentului Andrian Candu si a deputatului PDM Sergiu Sarbu, dupa ce seful statului a refuzat sa semneze decretele de promulgare a cinci proiecte de legi.Este vorba despre o modificare, ce prevede marcarea concomitenta la 9 mai a Zilei Victoriei in cel de-al Doilea Razboi Mondial si a Zilei Europei, adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului, care prevede, printre altele, interdictia retransmiterii emisiunilor informative si politice din anumite tari din care face parte si Rusia , precum si legea care permite transmiterea unui teren de peste 5 hectare din centrul Chisinaului pentru construirea unei noi ambasade a Statelor Unite in Republica Moldova. Alte doua proiecte legislative tin de reforma trupelor de carabinieri.Autorii sesizarii considera ca Igor Dodon nu si-a onorat atributiile si trebuie suspendat temporar, relateaza Radio Chisinau.Pe de alta parte, reprezentantul lui Igor Dodon, Maxim Lebedinschi, sustine ca nu exista motive pentru suspendare si ca sesizarea la Curte ar fi fost depusa cu incalcarea procedurii.Potrivit hotararii Curtii Constitutionale, cele cinci documente ar urma sa fie promulgate de seful Legislativului sau de catre premier.Pana acum, Igor Dodon a fost suspendat de patru ori din functie, pentru refuzul de a promulga legi sau de a numi ministri propusi de actuala guvernare, iar obligatiunile sale au fost indeplinite de presedintele Parlamentului.Acum 10 zile Andrian Candu a lasat de inteles ca Legislativul ar putea chiar sa-l demita pe Igor Dodon pentru incalcarea repetata a Constitutiei. Seful statului considera, insa, deciziile prin care este suspendat drept un abuz, comis de guvernare si de Curtea Constitutionala.