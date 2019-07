Presedintele Slovaciei cere Grupului de la Visegrad sa respecte statul de drept

Dupa ce s-a intalnit cu presedintele ungar Janos Ader, Caputova a declarat ca cooperarea in grupul de la Visegrad - compus din Polonia Slovacia si Republica Ceha - ar trebui sa fie bazata pe valori comune, informeaza Reuters.Fara sa numeasca direct pe cineva, Caputova - care si-a inceput mandatul luna trecuta - a facut referire la Ungaria si Polonia, doua state estice care sunt des in conflict cu UE privind statul de drept."Cooperarea noastra trebuie sa reprezinte si valori precum statul de drept, democratia si libertatea si valori de baza precum cooperarea care se regasesc in tratatul de infiintare a Grupului de la Visegrad", a declarat ea la o conferinta de presa."Astfel incat sa nu fim vazuti ca fiind cei care slabesc sau dizolva Uniunea Europeana", a adaugat ea.Zuzana Caputova, investita in functia de presedinte al Slovaciei: Nimeni nu este deasupra legii (Foto)Premierul ungar Viktor Orban si partidul aflat la guvernare in Polonia, Dreptate si Justitie (PiS) si-au intensificat controlul asupra tribunalelor si judecatorilor, presei si mediului academic, precum si asupra ONG-urilor. Acest lucru a dus la conflicte cu UE si a ingrijorat gruparile pentru drepturile omului. Orban si PiS raman insa populari pe plan intern datorita atitudinii dure cu privire la imigratie.Caputova a declarat joi ca este convinsa ca "democratia liberala care garanteaza drepturi egale pentru toata lumea este cea mai eficienta unealta pentru protejarea minoritatilor".Ea a negat si acuzatiile formulate de o parte a presei pro-guvern de la Budapesta, conform carora ea lucreaza pentru omul de afaceri ungaro-american George Soros , numindu-le "minciuni".Guvernul lui Orban a demarat de cativa ani o campanie anti-Soros, un om de afaceri care promoveaza cauze liberale prin organizatiile sale de caritate.Avocata liberala Zuzana Caputova, o militanta anticoruptie, a castigat detasat alegerile prezidentiale din Slovacia. ...citeste mai departe despre " Presedintele Slovaciei cere Grupului de la Visegrad sa respecte statul de drept " pe Ziare.com