Presedintele Sloveniei: Mai multe tari UE sunt dispuse sa aprobe amanarea Brexit

"Nu este clar in acest moment daca Marea Britanie are o pozitie clara in privinta unei solutii de compromis si daca pot fi indeplinite solicitarile majoritatii din Camera Comunelor", a declarat Borut Pahor, intr-un interviu acordat postului tv Sky News in timpul unei vizite la Londra.Marea Britanie trebuie sa ofere "claritate si consens" si sa prezinte un plan care poate fi aprobat de Camera Comunelor, a subliniat Pahor. Referindu-se la posibilitatea amanarii Brexit, Pahor a precizat: "Cred ca Slovenia si multe alte tari UE ar spune 'da' . Nu cred ca vrea nimeni un Brexit dur, produs in mod haotic".La randul sau, negociatorul-sef al UE, Michael Barnier, a afirmat intr-un interviu acordat publicatiei germane Die Welt ca Bruxellesul este pregatit sa ofere Londrei "garantii suplimentare, asigurari si clarificari ca solutia mentinerii statutului frontierei irlandeze va fi doar temporara".Apeluri pentru amanarea iesirii Marii Britanii din UEPrimarul Londrei, politicianul laburist Sadiq Khan, a cerut, vineri, amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana si convocarea unui nou referendum privind apartenenta tarii la Blocul comunitar."Este clar ca nu putem ajunge la un acord semnificativ aprobat de Parlament inainte de 29 martie. Sper ca premierul va asculta argumentele", a declarat Sadiq Khan, cerand amanarea sau anularea Brexit. "Trebuie sa oprim ceasul. Acordul negociat de premier, chiar daca este capabil sa amelioreze situatia, este unul prost. Parlamentul este in impas. In aceste conditii, cred ca ar trebui sa le permitem britanicilor sa aiba un cuvant de spus", a subliniat primarul Londrei.Partidul Laburist va propune sau va sustine convocarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat miercuri seara formatiunea de opozitie."Suntem dezamagiti ca Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist. De aceea, Partidul Laburist va prezenta sau va sustine un amendament in favoarea unui nou vot public pentru a impiedica planul conservator de iesire din UE care va avea efecte negative", a declarat Keir Starmer, purtatorul de cuvant al formatiunii de centru-stanga.Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana poate fi amanata, d ...citeste mai departe despre " Presedintele Sloveniei: Mai multe tari UE sunt dispuse sa aprobe amanarea Brexit " pe Ziare.com