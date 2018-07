In timpul unei ceremonii care comemora convertirea tarii la crestinism acum 1.030 de ani, liderul ucrainean a declarat, conform AFP, ca influenta Bisericii Ortodoxe Ruse printre crestinii ucraineni "este o amenintare directa la securitatea nationala a Ucrainei". Poroshenko a adaugat ca "acest lucru ne obliga sa actionam".Exista doua sectiuni ale Bisericii Ortodoxe Ruse active in Ucraina: biserica rusa si echivalentul sau ucrainean. Cea rusa are mai multi membri care sunt fideli patriarhului de la Moscova, in timp ce biserica ucraineana are sediul la Kiev."Cred ca este absolut necesar sa taiem toate tentaculele cu care aceasta tara agresoare opereaza in statul nostru", a declarat Poroshenko.El a declarat ca biserica rusa "este separata de stat doar pe hartie" si ca ea "sustine in totalitate si neconditionat politica imperialista a Kremlinului".Conflictul din Ucraina a creat noi tensiuni intre ramurile ucraineana si rusa ale Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxa a Ucrainei a sustinut demonstratiile din 2014 care au dus la caderea guvernului ucrainean sustinut de rusi.Patriarhul Kirill, cel care conduce Biserica Ortodoxa Rusa, este un apropiat al lui Vladimir Putin . In timpul unei intalniri cu credinciosii, de vineri, el s-a rugat pentru pacea din estul Ucrainei si a declarat ca biserica de la Kiev nu ar trebui sa se distanteze de Moscova pentru ca acest lucru "ar putea duce la o catastrofa". ...citeste mai departe despre " Presedintele Ucrainei: Biserica Ortodoxa Rusa e o amenintare pentru securitatea nationala. Sa taiem toate tentaculele " pe Ziare.com