Presedintele Venezuelei a anuntat marirea de 34 de ori a salariului minim

Seful statului socialist a precizat ca salariul va fi "indexat" la valoarea petro, criptomoneda venezueleana cu care guvernul intentioneaza sa ocoleasca lipsa de lichiditati si sanctiunile financiare ale SUA, relateaza AFP.Un petro este, potrivit presedintelui, echivalent cu circa 60 de dolari, pe baza pretului barilului de petrol venezuelean."Am fixat salariul minim, pensiile si baza salariala pe baza unui petro mediu, la 1.800 de bolivari (noua moneda este 'bolivarul suveran', care intra in vigoare luni, dupa o denominare de cinci zerouri) ", a declarat Nicolas Maduro intr-o alocutiune radio-televizata.La cursul actualului bolivar, venitul minim va creste de la 5,2 milioane (mai putin de un dolar la rata de schimb de piata neagra, care domina economia) la 180 de milioane (circa 28 de dolari).Aceasta ajustare de 3.464% este cea de a cincea din 2018.Venitul minim, care nu este suficient pentru a cumpara un kilogram de carne, s-a prabusit din cauza unei hiperinflatii galopante care ar putea atinge 1.000.000% in acest an, potrivit Fondului Monetar International (FMI).Nicolas Maduro a mai promis ca guvernul sau va aplica un program strict de "disciplina fiscala". El a anuntat ca statul isi va asuma timp de 90 de zile diferitele mariri aferente pentru toate "industriile mici si medii", fara a preciza modalitatile."Trebuie sa ne limitam la o disciplina fiscala prusaca si sa suprimam definitiv emisia de moneda (...) spre profitul crearii de moneda in productia de petrol, aur si turism", a afirmat el.