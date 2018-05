Prezenta redusa la vot in R. Moldova: Chisinaul va fi castigat de socialistii prorusi, in aceste conditii

Datele consiliilor electorale de circumscriptie sugereaza o prezenta redusa la urne in alegerile locale anticipate din Chisinau si Balti, unde locuitorii isi aleg primarii pentru un an. Cu toate acestea, participarea se apropie de pragul de 1/4 pentru a fi validate, informeaza Europa Libera.Pana la ora 15:00, in ambele orase au votat aproximativ 22% din alegatori, arata transmisiunile in direct de la consiliile electorale de circumscriptie. Mai multi demnitari si politicieni au facut apel la mobilizarea alegatorilor pentru cresterea participarii la aceste alegeri, considerate un test pentru alegerile parlamentare de la sfarsitul anului.Din cauza prezentei scazute la vot, Chisinaul risca sa cada in mainile socialistilor, adica ale Federatiei Ruse, avertizeaza presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale, Anatol Salaru, citat de portalul Deschide.md.Femeile sunt in continuare mai active, reprezentand mai mult de jumatate dintre alegatorii care s-au prezentat la urne. De asemenea, varstnicii sunt cei mai numerosi alegatori pana la aceasta ora, cei mai multi dintre votanti avand varsta cuprinsa intre 56 si 70 de ani, iar cei mai pasivi sunt tinerii cu varsta de la 18 la 25 de ani, conform Radio Chisinau.Potrivit legislatiei, pentru ca alegerile sa fie declarate valide, la urne trebuie sa se prezinte cel putin o patrime din alegatorii inscrisi pe liste. Castiga alegerile candidatul care obtine mai mult de jumatate din voturi.Daca nimeni nu intruneste numarul necesar, se organizeaza turul doi peste doua saptamani, unde trec primii doi candidati cu cele mai multe voturi. Daca alegerile sunt invalidate sau declarate nule, in doua saptamani se organizeaza alegeri repetate, cu aceleasi liste electorale si aceiasi candidati.In afara de Chisinau, in alte sase localitati au loc noi alegeri locale, intre care la Balti, al doilea oras ca marime din Republica Moldova.Presedintele Consiliului Electoral de Circumscriptie Balti, Igor Mozgovoi, a declarat la postul public de televiziune ca, in municipiul Balti, au fost deja inregistrate unele sesizari privind nereguli, pe marginea carora urmeaza sa se discute.Potrivit publicatiei Inde ...citeste mai departe despre " Prezenta redusa la vot in R. Moldova: Chisinaul va fi castigat de socialistii prorusi, in aceste conditii " pe Ziare.com