Prim-vicepresedintele CE Timmermans, care se ocupa de statul de drept si justitie, vine urgent in Romania

"Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018", se arata pe site-ul Comisiei Europene.Institutia urmeaza sa revina cu programul intalnirilor pe care oficialul european le va avea la Bucuresti.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, in data de 7 februarie, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI."Privitor la legile justitiei, ministrul justitiei a prezentat stadiul actual si etapele parcurse cu privire la cele trei proiecte de acte normative, legile adoptate si solutiile legislative constatate ca fiind neconstitutionale", transmitea Ministerul Justitiei printr-un comunicat de presa.