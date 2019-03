Prima reactie de la Bruxelles dupa ce acordul de Brexit a fost respins iar de britanici

"UE a facut tot ce i-a stat in putere sa ajute la obtinerea unui acord. Impasul poate fi rezolvat doar de UK. Pregatirile noastre pentru un Brexit dur sunt mai importante ca niciodata", a scris el pe Twitter Barnier a avut si mai devreme un comentariu dur, urmarind dezbaterile de la Londra."Ascult dezbaterea din Camera Comunelor: pare ca traiesc o iluzie periculoasa ca Marea Britanie va beneficia totusi de o perioada de trazitie in absenta unui acord. Ca sa fiu clar: singura garantie legala pentru tranzitie este acordul. Fara acord nu exisa perioada de tranzitie", a avertizat Barnier.Listening to debate in @HouseofCommons: there seems to be a dangerous illusion that the UK can benefit from a transition in the absence of the WA.Let me be clear: the only legal basis for a transition is the WA. No withdrawal agreement means no transition.- Michel Barnier (@MichelBarnier) 12 March 2019Parlamentul britanic a respins din nou marti acordului pentru Brexit, negociat de Theresa May cu oficialii UE. Chiar daca diferenta s-a mai redus putin fata de infrangerea istorica din ianuarie, lui May i-au lipsit 149 de voturi ca sa isi treaca acordul.Haosul a domnit in timpul dezbaterilor. May a fost acuzata ca vinde gogosi si ca n-a adus de fapt nicio imbunatatire acordului, in timp ce cei care au anuntat ca vor vota impotriva au fost acuzati ca sunt "agenti ai Bruxellesului". Oficialii europeni s-au declarat socati de modul in care s-au desfasurat discutiile, avand in vedere ca nici in al 12-lea ceas parlamentarii britanici n-au renuntat la manipulari.Presedintele CE Jean Claude Juncker le transmisese de luni noapte britanicilor ca acest vot e decisiv: "Nu veti avea o a treia sansa".Cu toate acestea, nu pare ca politicienii britanici vor ajunge curand la un consens. Imediat dupa ce rezultatul votului a fost anuntat May a spus ca miercuri va fi un nou vot, lasand Parlamentul sa decida daca iesirea din UE se va face fara acord. De cealalta parte, Opozitia i-a cerut demisia, alegeri anticipate si organizarea unui nou referendum.Cert este ca Londra are acum doua optiuni: fie iese din UE fara acord pe 29 martie, fie cere o amanare si continua haosul, negocierile si incertitudinea. Oricum, daca pana pe 23 mai situa ...citeste mai departe despre " Prima reactie de la Bruxelles dupa ce acordul de Brexit a fost respins iar de britanici " pe Ziare.com