Prima reactie de la Putin in criza din Moldova: Puterea a fost uzurpata de oligarhi

"Puterea in R. Moldova a fost totalmente uzurpata de oligarhi, care au acaparat toate institutiile de stat. Absolut toate, sfera apararii, Parlamentul, toate.Ceea ce face acum Igor Dodon si oponentii sai cu care a format o coalitie temporara este un pas catre construirea unui stat civilizat si modern. Evident ca il vom sustine pe Igor Dodon si partenerii sai de coalitie pentru a scapa pentru totdeauna de oamenii care au uzurpat puterea", a declarat Putin, citat de unimedia.info.Clipul in care liderul rus face aceasta afirmatie a fost postat pe pagina de Facebook a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.